Povsem nerealno je bilo pričakovati, da bodo predstavniki manjšega Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (Sdres) in številnejšega Sindikata pridobivanja energetskih surovin (Spess), ki so skupaj z upravo Premogovnika Velenje in svetom delavcev danes prvič sedli za skupno mizo, že kar prvi dan dosegli kakršen koli dogovor.

Seznam zahtev, ki jih je vodstvu Premogovnika Velenje minuli teden predal sindikat Sdres, je namreč dolg, ima kar 13 točk. »Potrdimo lahko, da so se pogajanja začela, več pa v tej fazi še ne moremo komentirati,« je že zgodaj popoldne sporočila Tadeja Jegrišnik, vodja službe za odnose z javnostjo velenjskega premogovnika.