Prejšnji ponedeljek so za skupno mizo sedli vodstvo Premogovnika, svet delavcev, večinski Sindikat pridobivanja energetskih surovin (Spess) in manjši Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (Sdres) ter se začeli pogajati o 13 stavkovnih zahtevah, ki jih je vodstvu predložil Sdres.

Vpleteni so napovedali, da se bodo v času pogajanj vzdržali komentarjev, odgovor Premogovnika pa pričakujejo danes. Iz poslovodstva so Sdresu, ki je manjši sindikat (ima 270 članov ali približno tretjino vseh rudarjev), sporočili, da so odgovorili že minuli petek. »Pozvali smo jih, da se opredelijo, v čigavem imenu podajajo stavkovne zahteve, nam posredujejo sklep o ustanovitvi stavkovnega odbora skladno z določili zakona o stavki, obenem pa se izrečejo, kdo je organizator stavke,« pojasnjuje Tadeja Jegrišnik iz službe za odnose z javnostmi. Kot dodaja, tako Premogovnik kot HTZ zavzemata stališče, da ne gre za stavkovne zahteve, ampak za zahteve po izboljšanju položaja njihovih članov. »Kljub temu smo sindikatu Sdres pojasnili, da bomo ustanovili skupni pogajalski odbor in jih povabili na pogajanja. Pozvali smo jih še, naj konkretno opredelijo stavkovne zahteve, ki se nanašajo na uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic ter interesov iz dela, zlasti v delu, kjer očitajo kršitev zakonodaje,« še pojasnjujejo v vodstvu.