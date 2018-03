Kontič je tudi postregel s podatkom, da jim je Premogovnik Velenje od leta 2011 do leta 2013 zaradi vplivov rudarjenja plačal 1,2 milijona evrov odškodnine in tako poravnaval vse svoje obveznosti do velenjske občine.

Dovoljenje za kopalne vode Po njegovih besedah se občina že vrsto let trudi pridobiti dovoljenje za kopalne vode Velenjskega jezera, a jim to ne uspeva zaradi vplivov rudarjenja in proizvodnje električne energije. »Očitno je, da se Teš izogiba realizaciji dogovora o izplačilu odškodnin. Želimo si, da bi bil sprejet zakon o Šaleški dolini, ki bi določil vplive Premogovnika Velenje in Teša na okolje ter višino odškodnin,« je dejal Kontič in dodal, da je Teš šoštanjski občini dolžan 2,4 milijona evrov na račun odškodnine, a se Šoštanjčani niso odločili za tožbo, temveč se še vedno pogajajo z upravo Teša o izplačilu odškodnine.