Potem ko smo nazadnje pisali o razlogih, zaradi katerih vaša mačka ne urinira tam, kjer bi morala, lahko, če ste ugotovili, v katero uporniško kategorijo spada, začnete spreminjati njeno vedenje. To se seveda ne bo zgodilo z danes na jutri, z nekaj vztrajnosti pa boste vendarle prišli do želenega rezultata.

Če je za deviantno vedenje mačke kriv prihod nove mačke ali družinskega člana, bo morda dovolj, da postavite še eno mačje stranišče, dokler se ne navadita druga na drugo, v nobenem primeru pa v mačje stranišče ne potiskajte njenega gobčka ali jo vanj vlecite s silo. Namesto tega mački raje posvečajte več pozornosti in jo nagrajujte s spodbudnimi besedami ali priboljški, da bo vedela, da ni zapostavljena, pri tem pa preizkušajte različne rešitve, kako preprečiti njeno uriniranje tam, kjer ne bi smela. Včasih bo svoje opravilo že dodatno mačje stranišče, morda bo svoje naredil čas, da se bo mačka navadila na spremembe v domovanju, pa naj gre za selitev ali nove družinske člane, včasih pa bo prava rešitev to, da mačje straniške prestavite, ga temeljito očistite ali ga umaknete čim dlje od kraja, kjer se mačka prehranjuje.

Kako očistiti urin

Ko se bo mačka polulala na nepravo mesto, morate urin očistiti v najkrajšem možnem času in s površine, na kateri je mačka urinirala, odstraniti trdovraten vonj po urinu. Urin najprej obrišite s papirnato brisačo, nato pa uporabite dezinfekcijsko sredstvo in nevtralizator vonja. Izogibajte se čistilom na osnovi amonijaka, ker ga bo mačka zamenjala za urin in to razumela kot znamenje, da lahko urinira na tem mestu. To upoštevajte tudi, če amonijaka v čistilu ne boste zavohali, saj ima mačka veliko bolj izostren voh od vas.

Uporabite čistilo na osnovi encimov ali pa čistilo, ki ga izdelate sami doma. Najboljše je čistilo z vonjem po limoni ali pomaranči, ker mačke ne marajo citrusnih vonjev, dobro pa je tudi tisto, ki vsebuje kis. Čistilo iz citrusov lahko izdelate iz pomarančnih olupkov, iz kisa pa tako, da ga zmešate z vodo. Še bolje je, če uporabite eno in drugo. Kis, zmešan z vodo, sodo bikarbono in peroksidom, uporabite, da očistite površino, mešanico iz citrusov pa za to, da bo mačko pregnala stran od mesta, na katerem se je polulala. Mešanico iz citrusa naredite tako, da v vodi nekaj minut kuhate limonino ali pomarančno lupino, nato pa ji dodate še malo limoninega soka in tekočega mila. Ko ste površino očistili s kisom in jo poškropili s citrusno mešanico, počakajte nekaj minut, da se dobro posuši, nato pa jo pokrijte s folijo ali plastiko in mački za nekaj časa preprečite dostop do tega mesta.