Ne glede na to, v katerem mestu živimo, postaja urbano okolje vse bolj prijazno psom in njihovim lastnikom. Žal pa nekaterim pasmam življenje v stanovanju in redni, tudi daljši sprehodi ne bodo dovolj. Preverili smo in zbrali nekaj pasem, ki so zagotovo najboljši izbor, če živite v mestu.

Francoski buldog Pasma, ki predstavlja miniaturno različico angleškega buldoga, se ponaša s čudovitim značajem, tako kot njihovi bratranci. Izredno posrečeni mladički imajo radi pozornost, prav tako bodo že zelo zgodaj pokazali naklonjenost svojemu lastniku. Francoski buldogi se zelo radi igrajo in so veseli vsake pozornosti, ki jim jo ljudje namenijo.

Zlati prinašalec Velja za najbolj priljubljenega družinskega psa. Čeprav je vzgojen za fizična dela, je znan po svoji inteligenci, naklonjenosti, potrpljenju in eleganci, zato je popoln ljubljenček za družine z otroki. Je preprost za usposabljanje in je ena najpogostejših pasem, ki jo uporabljajo različne reševalne službe in policija. Prav tako je pogost spremljevalec slepih in slabovidnih ljudi.

Mops Ta ljubek pes ima rad pozornost in bo vedno vaš zvest spremljevalec. V stanovanju je mops zelo miren in preživi večino svojega časa na mestu, ki mu ga boste namenili. Kljub temu da bo zunaj, na sprehodu, zelo živahen, se bo časovno popolnoma prilagodil vašim obveznostim. Mops se zelo hitro naveže na človeka in bodite prepričani, da boste z njim dobili najzvestejšega prijatelja.

Hrt Čeprav so hrti znani po svojih tekaških veščinah, je to pasma, ki rada počiva in lenari – po možnosti na zakonski postelji ali na udobni sedežni garnituri. Ta eleganten dolgonogi pes ne zahteva veliko dela. Ker le redko laja, je primeren tudi za stanovanje. Čeprav bo izredno užival v dolgih sprehodih s svojim lastnikom, mu bodo zadoščali tudi krajši sprehodi z le nekaj pretečenimi krogi v bližnjem parku.