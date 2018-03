Mačji urin ni prijetna stvar, saj ima izjemno močan vonj, še bolj neprijetno pa je, če mačka urinira tam, kjer ne bi smela, torej zunaj mačjega stranišča. Če se vam to dogaja redno ali pa se zgodi zgolj občasno, je problem najbolje rešiti tako, da mačke te navade odvadimo, tega pa ne bomo mogli storiti s prigovarjanjem, ampak s tem, da najprej ugotovimo, v čem je težava. Mačka po stanovanju urinira morda zato, ker je bolna, nervozna ali nezadovoljna s svojim mačjim straniščem, ko boste našli pravi razlog, pa boste temu prilagodili tudi rešitev. Danes bomo predstavili nekaj morebitnih razlogov, naslednjič pa rešitve.

Zdravstveni in vedenjski razlogi

Če so težave zdravstvene narave, bo natančen razlog moral ugotoviti veterinar, najpogosteje pa so za takšno vedenje krivi ledvični kamni ali zaprtje. Na to težavo opozori mačka s tem, da veliko hodi na stranišče in kaže znake bolečine, kot sta mijavkanje in jokanje, če je njen trebuh mehak na otip, pa lahko gre za zaprtje. Če ne gre za zaprtje ali ledvične kamne, je mogoče, da ima vnetje mehurja, zaradi katerega ji mogoče ne uspe dovolj hitro priti do stranišča ter zato urinira zunaj njega.

Tudi vedenjske težave lahko povzroči več stvari, predvsem večje spremembe. Če se je v stanovanje vselil neznani človek ali pa ste dobili novega hišnega ljubljenčka, ima to lahko na mačko negativen vpliv, saj se bo hitro počutila ogroženo. Ko se počuti ogroženo, mačka z uriniranjem označuje svoj teren, obenem pa da vedeti, da z nečim ni zadovoljna ali da je v stresu. Razlog se lahko skriva tudi v tem, da se je mačka navadila na uriniranje na enem mestu in se bo tja vračala, ker ji je to prišlo v navado. Poleg tega pa je vonj po urinu, ki ostane še nekaj časa, tudi ko očistite površino, zanjo znak, da urinira na pravem mestu.