Navadno se s prihodom novega štirinožnega člana življenje v družini močno spremeni. Tudi potovalne navade in sam cilj so pogosto prilagojeni prav kosmatincu, ki mu tako ni treba ostati doma oziroma v tujem varstvu. Vendar je treba pred odhodom na pot, zlasti če bomo prečkali mejo, poleg zahtev za zaščito dobrobiti živali paziti tudi na zdravstvene pogoje in z njimi povezane zahteve, tako v državah EU kot tudi drugih državah.

Zagotovo je nemogoče prečkati mejo brez veljavnega potnega lista, ki je za hišne živali dokument, s katerim lastnik psa izkazuje istovetnost in lastništvo psa. Poleg tega gre za dokument, v katerem so navedena vsa cepljenja, ki jih je pes opravil, in preiskave, ki pričajo o zdravstvenem stanju psa. Prav tako so cariniki na vsakem slovenskem mednarodnem mejnem prehodu opremljeni s čitalniki mikročipov, s katerimi lahko ugotovijo številko mikročipa, ki ga ima pes. Ta številka mora biti navedena v potnem listu, ki spremlja psa. S tem lahko cariniki preverijo istovetnost in lastništvo psa, ki prečka državno mejo.

Pogoji za potovanje s psom v nekatere države so vezani na predpisane roke, v katerih morajo biti opravljena določena cepljenja ali laboratorijske preiskave. Za potovanje v nekatere države morate te postopke začeti že šest mesecev pred načrtovano potjo. Zato vam toplo priporočamo, da se bodisi pri svojem veterinarju bodisi na veterinarski upravi natančno pozanimate, kakšni so, da se nanje začnete pripravljati dovolj zgodaj.

Opravljen test protiteles

Države, kjer ni stekline, izvajajo še dodatne ukrepe, ki preprečujejo vnos te bolezni, in zahtevajo izpolnjevanje dodatnih pogojev, kot je na primer ugotavljanje zanesljivosti cepljenja. Ta se ugotavlja z merjenjem protiteles, ki nastanejo pri okužbi z virusom stekline. Takšne države so praviloma otoške, kot so Združeno kraljestvo, Irska in Malta, poleg njih pa tudi Švedska in nekatere druge države članice. Prav tako bodo opravljen test protiteles od vas zahtevali med prečkanjem meje iz Srbije. Zato je test treba opraviti že pred odhodom na dopust, pri čemer je treba v zakup vzeti najmanj tri tedne čakanja na potrebne rezultate. Za ves postopek, ki vključuje obisk veterinarja in odvzem krvi ter samo testiranje, boste odšteli približno 100 evrov. Če imate mladega psa in ste pred nekaj meseci šele opravili prvo cepljenje stekline, lahko naletite na dodatne težave, ker je količina protiteles lahko prenizka.

Ko so rezultati dobljeni, jih veterinar vpiše v potni list in ta test velja do smrti ob pogoju, da je kuža redno cepljen proti steklini.