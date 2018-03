Oskarjevka Barbra Streisand se je morala lani posloviti od svojega štirinajstletnega psa. Samantha, ki je pripadala redki pasmi coton de tulear, je bila stalna spremljevalka igralke in pevke, ki jo je vozila s seboj na koncerte in javne dogodke, redno pa je objavljala tudi njene fotografije na instagramu.

A Samantha se vendarle ni čisto poslovila. Kot je razkrila Streisandova v intervjuju za Variety, sta njeni novi psički Miss Violet in Miss Scarlett klona, ki so ju ustvarili iz celic, pridobljenih iz Samanthinega gobčka in želodca. »Imata različna značaja. Čakam, da odrasteta, da bom videla, ali imata njene rjave oči in resnobnost,« je o kloniranih psih povedala zvezdnica, ki ima sicer še enega psa. To je Miss Fanny, ki pa ni klon, ampak Samanthina daljna sorodnica, ki je ime dobila po Fanny Brice iz Smešnega dekleta.

Barbra Streisand ni edina zvezdnica, ki je doslej klonirala svojega psa. To sta storila tudi modna oblikovalka Diane von Furstenberg in njen mož, milijarder Barry Diller, ki sta svojega jack russell terierja Shannona klonirala leta 2016, za to pa plačala sto tisoč dolarjev. Kloniranje je opravila korejska družba in iz Shannona ustvarila dva klona, Deeno in Evito. O kloniranju pa je razmišljal tudi glasbeni producent Simon Cowell, ki je hotel klonirati svoja yorkshirska terierja Squiddlyja in Diddlyja, a ni potrjeno, da je to na koncu tudi storil.