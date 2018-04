V pismih bralcev Dnevnika vsak dan berem, kako smo Angležem nasedli, da Irak poseduje sredstva množičnega uničevanja in so velike sile napadle Irak ter ujele in obesile Sadama Huseina. Kakor koli govorimo o Huseinu, je na tem mestu vzdrževal mir. Za njim je prišel na vrsto Gadafi. Zdaj imamo, kar imamo.

Slovenci imamo z Rusijo prijateljske odnose. Menim, da če bi se nam kaj zgodilo, ne bili ravno ravnodušni. Glede Anglije pa nisem prepričan. Spomnimo, da so nam jo leta 1945 z vrnitvijo vojnih ujetnikov kar dobro zakuhali, če ne tudi načrtno, da se je zgodilo: brat je brata moril.

V času moratorija avgusta 1991 je nekdanji slovenski visoki politik praznoval 70. rojstni dan. Na njegovem rojstnem dnevu je bil tudi takratni zvezni sekretar za obrambo Veljko Kadijević. Naslednji dan je bila obveščevalno-varnostna služba obveščena, da bo JLA v kratkem Sloveniji vrnila udarec, okupirala Slovenijo in pobesila vse osamosvojiteljske politike brez izjeme, tudi Kučana. Tej informaciji Andrej Lovšin, takrat vodja vojaške obveščevalne službe, ni kaj dosti verjel, dokler se ni v prvi polovici avgusta 1991 zgodil državni udar v Rusiji. Jelcin je skupaj s sodelavci takrat zadušil »neumnost« starih ruskih generalov in s tem nehote pomagal Sloveniji do končne osamosvojitve in odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Da, bivša JLA je čakala podporo starih sil iz Sovjetske zveze, kar pa se ni zgodilo. JLA so nato razčetverili, Milošević pa je dobil njen največji del.

Zato menim, da je le treba malo poslušati zunanjega ministra, nekaj pa tudi ve, in ne nasedajmo škodljivi britanski propagandi.

Vid Drašček, Vrhnika