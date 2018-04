Italijansko zunanje ministrstvo je incident, ki je napel diplomatske odnose med državama, označilo za »resen« primer in popolnoma neupravičeno ravnanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tožilstvo v Torinu je danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP začelo uradno preiskavo. Preiskujejo sum zlorabe pooblastil, nasilja ter motenje posesti.

Francoski cariniki so v petek po navedbah humanitarnih delavcev zahtevali, da nek nigerijski migrant v italijanskem obmejnem mestu Bardonecchia blizu Torina opravi preizkus za droge. Ob tem so vstopili v prostore za migrante, ki jih vodi zdravstvena humanitarna organizacija Rainbow for Africa in ležijo približno en kilometer v notranjosti države. »Francoski obmejni agenti so - oboroženi - vstopili v kliniko v Bardonecchii in prisilili migranta v test urina ter zastraševali našega zdravnika, mediatorje in odvetnike,« je po navedbah britanskega BBC sporočila organizacija. Ob tem so poudarili, da so se francoski uradniki resno vmešali v delo nevladnih organizacij v italijanskih institucijah.