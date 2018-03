Pomembno zmago za Anaheim je v peti minuti podaljška tekme med dvema neposrednima tekmecema za končnico v zahodni konferenci priboril Rickard Rakkell. Kralji so pred tem povedli v sedmi minuti prve tretjine, ko je po podaji Kopitarja in Dustina Browna zadel Drew Doughty, a je domača ekipa poravnala izid v 17. minuti druge tretjine z zadetkom Nicka Ritchieja.

Kralji kljub porazu s 94 osvojenimi točkami na 79 odigranih tekmah ostajajo na mestih, ki vodijo v končnico, vendar imajo njihovi tekmeci manj odigranih tekem. Na sedmem mestu za moštvom iz Los Angelesa so sedaj Ducks s 93 točkami in eno tekmo manj, na osmem Colorado Avalanche z 92 točkami in eno tekmo manj, na devetem pa St. Louis Blues z 91 točkami in tri tekme manj.

St. Louis je v petek sicer zabeležil poraz po podaljšku v gosteh proti Las Vegas Golden Knights s 3:4, medtem ko je Colorado s 5:0 premagal Chicago Blackhawks.

Kopitar je z novo vpisano podajo na tekmi proti Anaheimu svoj letošnji strelski izkupiček dvignil na 90 točk in ostaja na šestem mestu med najboljšimi igralci lige.