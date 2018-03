Kapetan Los Angelesa Anže Kopitar je v noči s torka na sredo dosegel nov mejnik v svoji bogati hokejski karieri. Hrušičan je namreč ob porazu v Winnipegu vknjižil podajo, kar je bila že njegova 82. točka v sezoni, s čimer je izboljšal svoj dosedanji rekord iz sezone 2009/10 (81), do konca rednega dela pa bo ta dosežek lahko še dodatno popravil, saj ga čaka še osem tekem.

Slovenski as je v tej sezoni gonilna sila kraljev, saj ni samo njihov z naskokom najučinkovitejši igralec (82) – Drew Doughty na drugem mestu ima kar 28 točk manj – temveč tudi najboljši strelec (29) in podajalec (53). Kot je Kopitar pojasnil po zaporednih tekmah z Minnesoto (4:3) in Winnipegom (1:2), sam ne razmišlja o osebnih dosežkih, temveč se osredotoča zgolj na uvrstitev v končnico. »Trenutno me ne zanima moja statistika, saj se borimo za končnico. Za nami sta težki tekmi v dveh dneh, na katerih smo osvojili tri izmed štirih točk, kar sploh ni slabo. S tem ne moremo biti popolnoma zadovoljni, vendar pa smo lahko ponosni na doseženo,« je dejal slovenski as, ki je na zadnjih štirih tekmah vknjižil šest točk.

Kapetan Los Angelesa z rekordno sezono za zdaj uspešno vodi svoje moštvo proti končnici, saj so kralji s 87 točkami na četrtem mestu pacifiške divizije in držijo drugi wild card, pri čemer za tretjeuvrščenim Anaheimom zaostajajo zgolj za točko. Ti moštvi se bosta pomerili v noči s 30. na 31. marec, kralje pa pred tem čakajo še dvoboji s Coloradom, Edmontonom, Calgaryjem in Arizono. V najmočnejši hokejski ligi na svetu so si končnico zagotovila že tri moštva. V vzhodni konferenci se s tem lahko pohvalita Tampa Bay (104) in Boston (100), v zahodni pa Nashville (106).