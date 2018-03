Potem ko so postali tretja ekipa, ki ji je že v svoji premierni sezoni uspelo priti do play-offa, in prva po sezoni 1968/69, so pri vitezih očitno malo izpregli. Za kojote je zadel še Richard Panik, vratar Antti Raanta pa je zbral 27 obramb.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki se še borijo za nastop v končnici NHL, so bili tokrat prosti. Kralji so ta čas na sedmem mestu zahodne konference z 91 točkami; prav toliko jih imata tudi ekipi St. Louis Blues na šestem in Anaheim Ducks na osmem mestu, s točko manj na devetem mestu sledi ekipa Colorado Avalanche.

Slednja je danes na domačem ledu z 1:2 izgubila proti Philadelphia Flyers, ki se bori za nastop v končnici vzhoda.