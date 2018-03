Po besedah prirediteljev, ki so danes v Mariboru predstavili tekmovanje, je večina reprezentanc že na prizorišču in bo v petek pričela s treningi. Organizacija poteka po pravilih Mednarodne hokejske zveze in zaenkrat vse poteka po načrtih.

»Malo težje je bilo edino komunicirati z ekipo Severne Koreje, a smo našli ustrezne kanale in se vse dogovorili. Posebnih zahtev niso imeli, imamo tudi pravo zastavo, to je treba res paziti. Sicer pa vljudno vabimo gledalce v Ledno dvorano, vstop je prost, nekaj navijačev iz tujine je že najavilo prihod,« je dejal generalni sekretar tekmovanja Jure Verlič.

Prireditelji so sicer generalko za prvenstvo opravili že prejšnji vikend, ko so gostili mednarodni turnir otrok, ki se ga je udeležilo 24 ekip iz šestih držav. »Čeprav je bil to manjši turnir, kot je to SP, smo že videli, kje kaj manjka in zdaj bo vse potekalo brez težav,« je dejal Verlič.

Z delom ekipe doslej je bil zadovoljen tudi selektor Aci Ferjanič: »Pogoji za delo so bili zelo zadovoljivi, imeli smo najvišjo raven. Delo deklet je potekalo zelo dobro, a pri vsaki taki stvari vedno primanjkuje časa. Če bi imeli še dan ali več, bi bilo lažje izpiliti vse skupaj. Trudili se bomo še v teh dneh in med samim prvenstvom, da bo igra na najvišji ravni. Cilji so čim boljše igrati, kar se tiče tekmic, pa sta dve reprezentanci močnejši. To sta Nizozemska in Velika Britanija, s Korejo smo se lani dobro borili, Avstralija in Mehika pa sta tisti, na kateri računamo, da lahko zmagamo. Skušali bomo dati vse od sebe in tudi presenetiti,« je dejal Ferjanič.