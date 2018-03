Odločitev je Trump sporočil na twitterju, ob tem pa se je zahvalil Shulkinu za »služenje narodu in našim odličnim veteranom«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da bo uradnik Pentagona Robert Wilkie začasno opravljal naloge ministra za veterane, dokler Jackson ne bo dobil potrditve kongresa.

....In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS!