Hicksova je namreč v torek v kongresnem odboru za obveščevalne zadeve nepričakovano dejala, da mora včasih zaradi Trumpa tudi sama izreči kakšno »belo laž«. Njeni odvetniki so jo takoj obkolili in ji nekaj prišepnili, nakar je zatrdila, da nikoli ni lagala o čem resnem glede preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016.

Trump ji je takrat po navedbah Michaela Wolffa v knjigi Ogenj in bes dejal, naj neha tarnati, ker je Lewandowski lahko srečen, da je bila z njim. Hicksova naj bi takrat planila v jok in odvihrala iz sobe.

Glede na razna poročila v ameriških medijih in v knjigah o Trumpu in njegovi vladi, je Trump Hicksovo večkrat zasluženo ali ne oštel. Med drugim naj bi ji zabrusil, naj neha braniti nekdanjega šefa njegove kampanje Coreyja Lewandowskega , ki je moral zapustiti položaj zaradi prepirov, kaosa in nasilja do novinarke.

Hicksova naj bi na Trumpa delovala pomirjevalno

29-letnica je delala v Trumpovi organizaciji, še preden se je newyorški milijarder odločil za predsedniško kampanjo in mu je zvesto stala ob strani do nesrečnega kongresnega zaslišanja. Imel jo je za neke vrste hčer in jo obravnaval skoraj kot Ivanko, pri kateri je Hicksova delala, preden jo je povabil v svojo kampanjo. Trump se je rad obkrožal z ljudmi, ki jih pozna in zaupa. Hicksova naj bi nanj delovala pomirjevalno.

Takih sodelavce ima po letu dni vladanja vse manj. O strogo zaupnih podatkih se več ne more posvetovati niti z zetom in svetovalcem Jaredom Kushnerjem, ki je izgubil dostop do teh podatkov.

Ob napovedi njenega slovesa so od Trumpa in šefa kabineta Bele hiše Johna Kellyja prišle same pohvalne izjave. Trump je dejal, da jo bo zelo pogrešal. Ostal bo že brez četrtega direktorja ali direktorice za komunikacije, kar je rekord, s katerim bi se težko hvalil.