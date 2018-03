Projekciji filma o pogumni deklici Parvani, skozi oči katere spoznamo svet, kjer svoboda in varnost nista več samoumevni, bo sledil pogovor z režiserko preko Skypa. Pred tem bodo ob 16. uri prikazali dokumentarni film o svetu mladih športnic rokoborbe in njihovem vsakdanu S porazi do zmage, ki ga podpisuje Anna Koch.

V četrtek si bo mogoče ogledati filmsko klasiko Kes iz leta 1969 priznanega režiserja Kena Loacha, zvečer pa italijanski film Sicilijanski duhovi, ki sta ga režiserja in scenarista Fabio Grassadonia in Antonio Piazza posnela po resnični zgodbi, mafijski ugrabitvi mladega Guiseppeja Di Mattea. Na pogovoru po filmu bosta sodelovala Piazza in igralec Gaetano Fernandez.

Petkov spored je rezerviran za film norveškega režiserja Joachima Trierja Thelma. Pripoveduje zgodbo o tem, kako prva ljubezen v osamljenem in sramežljivem dekletu z norveškega podeželja prebudi skrivnostne nadnaravne sposobnosti. Filmsko druženje bo v petek zaokrožil program kratkih filmov Kinotripčič, ki med drugim prinaša japonski film In tako smo dale zlate ribice v bazen.