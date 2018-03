»Selfiji bodo prepovedani za gledalce na rdeči preprogi,« je Fremaux povedal za revijo Film Francais. Ni pa še jasno, ali bo to veljalo tudi za ekipo filma, ki ga bodo prikazali, še poroča AFP in dodaja, da so hollywoodske zvezde znane po tem, da snemajo selfije na rdeči preprogi v Cannesu. »Trivialnost in upočasnitev, ki ju je povzročila praksa selfijev, škodita kakovosti vzpenjanja po stopnicah in s tem celotnemu festivalu«, je pojasnil Fremaux.

Letošnji, 71. mednarodni filmski festival v letoviškem francoskem mestu se bo začel 8. maja in bo potekal do 19. maja. Najpomembnejše festivalske nagrade, zlate palme, ki so jih doslej v skladu s tradicijo podeljevali v nedeljo, bodo tokrat podelili dan prej, žiriji pa bo kot 12. ženska predsedovala avstralska igralka Cate Blanchett, dobitnica dveh oskarjev.