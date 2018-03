Trump ji ni nikoli osebno grozil, vendar pa je Danielsova povedala, da je k njej na parkirišču, ko je na poti do telovadnice dajala otroški sedež s hčerko v avtomobil, pristopil moški in ji dejal, naj pozabi na zgodbo s Trumpom. Moški naj bi ji še dejal, da ima lepo hčer in da bi bilo škoda, da se kaj zgodi njeni mami.

Našeškala ga je z revijo Danielsova je Andersonu Cooperju, ki je bolj znan kot voditelj televizije CNN, v pogovoru, objavljenem v nedeljo, povedala, da je bila zelo prestrašena in da so se ji celo zatresle roke. V intervjuju je opisala tudi srečanje s Trumpom, med katerim sta imela spolne odnose kmalu zatem, ko je Melania Trump rodila Barrona. Trump naj bi v hotelski sobi govoril le o sebi. Danielsovo naj bi vprašal, ali je videla njegovo fotografijo na naslovnici revije, ona pa ga je vprašala, ali to ponavadi deluje pri ženskah in Trumpu bi naj potem malce padel nos. Nato naj bi mu rekla, da bi moral nekdo vzeti revijo in ga z njo našeškati. To je potem storila in mu ukazala naj spusti hlače. Po šeškanju naj bi se spremenil in je prenehal s samohvalo. »Joj. Ti. Ti si nekaj posebnega. Spominjaš me na mojo hči. Si pametna, lepa in ženska, ki jo je potrebno upoštevati,« naj bi Trump povedal Danielsovi, pri čemer naj bi očitno mislil na Ivanko Trump. Potem naj bi se spravila k delu in mu je dovolila spolni odnos brez kondoma, čeprav ni bila ne vem kako navdušena nad Trumpom, ki je 30 let starejši od nje. »Nisem rekla ne. Nisem žrtev,« je priznala.

Seks kot poslovna transakcija Kasneje sta ostala v stiku, ker ji je Trump obljubil, da jo bo spravil v svojo oddajo televizije NBC Vajenec. Danielsova je priznala, da je imela spolne odnose z njim, ker je želela priti v oddajo in je na to gledala kot na poslovno transakcijo. O razmerju je javno spregovorila menda zato, ker želi, da pridejo dejstva v javnost. Ni ji všeč, da jo imajo za lažnivko. »On ve, da govorim resnico,« je dejala. Danielsova je bila pred objavo svoje zgodbe oktobra 2016, torej tik pred predsedniškimi volitvami, ko se je Trump pomeril z demokratko Hillary Clinton. Trumpov odvetnik ji je potem plačal 130.000 dolarjev, da je ostala tiho. Podpisala je pogodbo, s katero se je zavezala k molku. Menda zato, ker je šlo za lahek zaslužek in ker ji ni bilo potrebno skrbeti, kako bo hčeri razložila, kaj je storila.

Bela hiša razmerje zanika, Trump molči Wall Street Journal je januarja letos objavil zgodbo o njunem razmerju, ki ga je sicer že podrobno opisala leta 2011 v pogovoru za revijo InTouch. Takrat naj bi ji tudi grozil neznani moški. Bela hiša razmerje zanika, Trump je tiho in ne pove nič, njegov odvetnik Michael Cohen pa Danielsovi grozi s tožbo za najmanj 20 milijonov dolarjev, ker je prekršila določila pogodbe o molku, ki jo je podpisal v njegovem imenu. Povsem jasno je torej, da ne gre le za dim, ampak tudi ogenj, ampak Trumpovih volivcev to ne zanima, saj niso volili zanj, ker je angel. Trumpovi nasprotniki pa imajo že prav tako zabetonirano mnenje o njem. Problem bi lahko s pravnega vidika nastal le, če plačilo za molk predstavlja kršitev ameriške zakonodaje o donacijah za volilno kampanjo. To bodo morala odločiti ameriška sodišča.