»Nisem vedela, kako naj se odzovem,« je nekdanje Playboyevo dekle meseca komentirala njen prvi spolni odnos s sedanjim ameriškim predsednikom. »Verjetno sem bila v tistem trenutku videti zelo žalostna,« je povedala v intervjuju za CNN.

Povedala mu je, da »ni takšna« in da denarja ne bo sprejela, Trump pa je odvrnil, da je »res nekaj posebnega«. Iz Bele hiše so sporočili, da ameriški predsednik domnevno afero zanika. »Razumem, da se trudi zaščititi družino in podobo v javnosti, vseeno pa me je presenetilo, da laže,« je še dodala.

Razjedala jo je krivda Njuna afera naj bi se odvila pred več kot desetimi leti, ko je bil Trump že leto dni poročen z Melanio. »Kaj drugega naj storim, kot da se ji opravičim? Tudi sama ne bi želela, da se mi pripeti kaj takšnega,« se je opravičila prvi dami ZDA. Njuno zvezo naj bi McDougalova prekinila ravno zaradi krivde, ki jo je čutila zaradi zveze s poročenim moškim. Je pa zvezo s Trumpom opisala kot ljubečo, dobivala pa naj bi se najmanj petkrat na mesec. Mislila je, da je - poleg soproge - njegovo edino dekle, a po navedbah nekdanje porno zvezdnice Stormy Daniels to ne drži. Trump zanika tudi to afero.