V izjavi za časnik The New York Times je Trumpov osebni odvetnik Michael Cohen potrdil, da je Stormy Daniels (s pravim imenom Stephanie Clifford) plačal 130.000 dolarjev iz lastnega žepa in da denarja ni dobil povrnjenega iz Trumpove organizacije, zaradi česar naj bi bilo plačilo zakonito.

Časnik Wall Street Journal je januarja poročal, da je odvetnik oktobra leta 2016 organiziral plačilo Danielsovi, da bi ta v času predsedniške kampanje molčala o domnevnem spolnem odnosu z Donaldom Trumpom deset let pred tem. Teden dni zatem so v reviji In Touch objavili intervju s porno igralko iz leta 2011, v katerem je priznala odnos s Trumpom na golf turnirju na jezeru Tahoe leto dni po njegovi poroki z Melanio. Konec januarja je Danielsova v izjavi za javnost zanikala kakršnokoli afero, še isti dan pa je na televiziji dejala, da ne ve, od kod se je vzela tista izjava ter da podpis na njej ni videti kot njen.