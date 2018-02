Potem, ko je Wall Street Journal poroča o spolnih odnosih med Trumpom in Danielsovo leta 2006, kmalu potem, ko je Melania Trump rodila sina Barrona, je predsednikov odvetnik Michael Cohen zanikal, da bi igralki tik pred volitvami 2016 plačal 130.000 dolarjev za molk.

Proizvedel je tudi dokument z zanikanjem razmerja in plačila igralke z njenim podpisom, za katerega pa je Danielsova pred dnevi v oddaji ameriške televizije ABC zatrdila, da je lažen oziroma ni njen.

Wall Street je poročal, da sta Trump in Danielsova s pravim imenom Strephanie Clifford imela spolni odnos, Cohen pa je preprečil objavo zgodbe s tem, da je igralki plačal 130.000 dolarjev in od nje dobil podpis na pogodbi, ki jo je zavezovala k molku.

Američane zabava podobnost s Clintonovo afero

Cohen je za namen plačila ustanovil posebno podjetje, ko pa je bilo plačilo opravljeno, je podjetje zaprl. Pred dnevi je popustil pod težo dokazov in dejanje priznal, vendar zagotovil, da je plačilo opravil iz svojega žepa na lastno pobudo.

Za Danielsovo je bilo to dovolj, da je ugotovila, da je pogodba o molku več ne zavezuje in naj bi kmalu povedala vso zgodbo. Spletni medij The Blast je v četrtek prvi poročal, da je ohranila svetlečo mini obleko zlate barve, ki jo je nosila v hotelu v Nevadi, kjer sta imela s Trumpom bližnje srečanje.

Testirala jo bo za sledove DNK, da dokaže, da ne laže. Vendar bo morala za dokaz priti do Trumpovega vzorca DNK, kar bo malce težje. Novica zabava ameriške komike, ki se spominjajo leta 1999, ko je takratni predsednik ZDA Bill Clinton odločno zanikal razmerje s pripravnico Monico Lewinsky, dokler ga niso obvestili, da je FBI zaplenil njeno obleko, na kateri so bili sledovi predsednikove sperme. Takrat je razmerje priznal in prosil Američane, naj mu odpustijo.