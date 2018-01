New York Post poroča, da so se februarja lani, ko je Trump nagovoril oba domova kongresa, na podoben način oblekle demokratske senatorke, ki so s tem izražale nasprotovanje predsedniku. Vanessa Friedman, ki za New York Times piše o modi, je opozorila, da gre za barvo sufražetk, ki so se borile za enakopravnost žensk.

Demokratske članice zveznega kongresa so se tokrat oblekle v črno, s čimer so izražale podporo gibanju proti spolnemu nadlegovanju žensk in bela barva prve dame bi lahko pomenila tudi kaj drugega kot tiho sporočilo možu.

Melania Trump je sedela na galeriji ob policistu iz Nove Mehike, ki je posvojil novorojenčka, rojenega odvisnici od mamil ter ob 12-letnem Prestonu Sharpu, ki je organiziral postavitev okrog 40.000 zastav in nageljnov na grobove padlih ameriških vojakov.

I will be joined tonight by an honorable group of Americans. Sitting with me are heroes who have served our nation in times of need, families who have suffered at the hands of evil, and citizens who have embraced the American dream. #SOTU