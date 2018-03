V nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti do nadmorske višine okoli 1800 metrov. Sredi dneva in popoldne se bo delno zjasnilo. Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja. V torek bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. V sredo bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo oblačno, popoldne bo na zahodu pričelo rahlo deževati. Pihal bo jugozahodni veter.

Nad jugozahodno Evropo je ciklonsko območje, nad srednjo in vzhodno Evropo pa šibko območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda k nam še doteka razmeroma hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak. V krajih zahodno od nas bo precej jasno, drugod bo več oblačnosti. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.