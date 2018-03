Adecco Slovenija, podjetje za upravljanje človeških virov, mlade peto leto zapored vabi na poletno delovno prakso CEO za en mesec, ki poteka pod okriljem mednarodne skupine Adecco. Ambiciozni mladi ljudje, ki želijo pridobiti neprecenljive izkušnje z delom pod mentorstvom direktorja Mira Smrekarja, se lahko prijavijo še do 17. aprila prek spletnih strani http://www.adecco.si/ceo-za-en-mesec/ in www.waytowork.com.

Nepozabna izkušnja

Kandidati naj imajo odlično znanje angleščine, podjetn(išk)o razmišljajo, so timsko naravnani, imajo dobre komunikacijske sposobnosti in so visoko motivirani za učenje. Da gre res za neprecenljive izkušnje, saj izbrani mladi CEO sodeluje s preostalo vodstveno ekipo, spozna način dela v mednarodnem okolju, načrtovanje dela, poslovno komunikacijo in veščine poslovnih pogajanj, menita tudi Ana Čuk, diplomantka psihologije, ki se ji je leta 2016 uspelo celo uvrstiti med najboljših deset izmed vseh 54.000 prijavljenih ambicioznih mladih ljudi po vsem svetu, ter Gašper Jordan, ki je bil izbran za Smrekarjevega »namestnika« lansko leto.

»CEO za en mesec je prav zaradi svoje drugačnosti toliko bolj zanimiv od ostalih priložnosti, ki so na voljo mladim. Hkrati je to pozitivna zgodba, saj Adecco na tak način mladim omogoča prepoznavnost, še bolj pomembno pa je, da jim priznava, da imamo mladi ogromno potenciala in da je upoštevanje našega glasu za mnoga podjetja tudi konkurenčna prednost,« poudarja Ana Čuk, ki je zaposlena v Leku v kadrovskem oddelku Razvoj organizacije in izobraževanje. Študirala je v Veliki Britaniji, kjer je zaključila podiplomski program na področju psihologije.