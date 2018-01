Smrekar: Kadrovske agencije postajamo mediatorji med podjetji in kandidati

Digitalizacija in hkrati vse bolj prazen kadrovski bazen neposredno vplivata na delo kadrovskih agencij. Nekaj izzivov, pred katerimi so tako kadrovske agencije kot tudi podjetja, ki bodo morala še več narediti za svoje zaposlene in nove sodelavce, je naštel Miro Smrekar, direktor agencije Adecco. Po njegovem mnenju se morajo podjetja še bolj posvečati odnosom s kandidati. Na tem področju se povečuje vloga kadrovskih agencij, ki so povezovalni člen med kandidati in podjetji. »Agencije prenašamo informacije, pojasnjujemo pričakovanja obeh strani in vse bolj delujemo kot mediator. Podjetjem predstavljamo stanje na trgu dela in pričakovanja kandidatov, da lahko pripravijo konkurenčno ponudbo,« pravi Smrekar. Tako bo v prihodnje še večji del aktivnosti kadrovskih agencij usmerjen v razumevanje kandidatov in njihovih potreb ter tega, kako ta pričakovanja predstaviti delodajalcem.