Zaposlovanje se je letos okrepilo v skoraj vseh panogah. Podjetja so iskala predvsem prodajne predstavnike za vsa področja, strokovne sodelavce v farmaciji, elektrotehnike, strojne tehnologe, informacijske tehnologe, računovodje. Po številu so bili med najbolj iskanimi delavci za preprosta dela v proizvodnji, vozniki tovornjakov in vlačilcev, skladiščniki, varilci, orodjarji, strugarji, gradbeni delavci, čistilci, natakarji in kuharji. Kadrov s poklicno izobrazbo je že nekaj let v Sloveniji premalo, tako pa bo vsaj še nekaj prihodnjih let.

Fluktuacija v podjetjih se bo po ocenah Adecca v prihodnjem letu še nekoliko povečala, preden se bo ustalila. Podjetja so letos še lahko izbirala med kandidati, v prihodnje bo bazen aktivne delovne sile izpraznjen, saj se že bližamo tako imenovani naravni stopnji brezposelnosti. Brezposelnost je letos na rekordno nizki ravni in znaša 6,3 odstotka. Podjetja bodo morala veliko več vlagati v nove oblike iskanja novih sodelavcev, saj so klasični oglasi premalo vidni, pa tudi premalo prepričljivi.

Zaradi pomanjkanja proizvodnih delavcev podjetja poleg prekvalifikacije delavcev vse več vlagajo v robotizacijo in avtomatizacijo. Pri tem so še vedno v ospredju družbe iz avtomobilske in farmacevtske industrije. Zaposlenim vse pomembnejše postajajo dobre delovne razmere, zato si marsikatero podjetje že prizadeva za uvedbo dvoizmenskega ali celo enoizmenskega dela namesto triizmenskega. Poleg bližine delovnega mesta se zaposleni za zamenjavo službe velikokrat odločajo tudi zaradi višje plače. V Adeccu opažajo, da vse več podjetij spreminja svoje plačne sisteme ter uvaja spremembe in dodatne ugodnosti za zaposlene, s katerimi jih skušajo obdržati, denimo tudi solastništvo podjetja.

Če je soditi po napovedih Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar), bo čez deset let v Sloveniji predvidoma 127.000 prebivalcev manj in tudi zato bodo potrebni ukrepi za še intenzivnejše odpiranje meja tuji delovni sili in podaljševanje delovne dobe s spodbudami za starejše, opozarjajo v Adeccu. Ker so najnižje zahtevane kompetence zaradi napredka v tehnologiji precej višje, kot so bile še pred nekaj leti, podjetja skrbijo tudi za neformalna izobraževanja, namenjena pridobivanju znanja v podporo razvoju podjetja ter tudi za posameznikovo osebno rast. Za fleksibilnejše odzivanje podjetij za potrebe naročnikov bodo podjetja morala krepiti projektno delo in vzgajati srednji menedžment.

Velike potrebe po inženirjih

Ker avstrijska podjetja zagotavljajo boljše plače in delovne razmere, bo za podjetja podravsko-pomurske regije še vedno izziv, kako slovenske ljudi prepričati za delo v domačih podjetjih. V obalno-kraški regiji so podjetja poleg gostincev najbolj iskala proizvodne delavce, CNC-operaterje, strojnike, manipulante, viličariste in gradbene delavce. Podjetja iz te regije imajo za prihodnjih pet let velike načrte, vendar pa le redka strateško vlagajo v svojo kadrovsko sestavo.

V osrednji Sloveniji so po besedah Anje Božič, direktorice Adeccove poslovne enote Ljubljana, najbolj zaposlovala proizvodna podjetja. Poleg proizvodnih delavcev so najbolj iskala elektrotehnike, strojne tehnike in CNC-operaterje, inženirje, tehnologe in strokovnjake s specialnimi tehničnimi znanji. Podobno je bilo v podjetjih savinjske regije in na Koroškem. »Zaradi tehnoloških izboljšav v proizvodnji podjetja potrebujejo čedalje več inženirjev, ki opravljajo delo na linijah, skrbijo za menjavo strojev in vzdrževanje ter opravljajo operativna dela. Povpraševanje po tehničnih profilih bo raslo tudi v prihodnjem letu,« napoveduje Polona Pušnik, direktorica Adeccove poslovne enote Celje.

Ker ima na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini veliko vlogo avtomobilska industrija, so podjetja zaposlovala predvsem nadzornike kakovosti, načrtovalce proizvodnje in operaterje, zaposlovanje zaradi povečanega obsega poslovanja in širitev zmogljivosti se bo nadaljevalo tudi v letu 2018.