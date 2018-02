Peter Prevc s partnerko pričakuje otroka

Slovenski smučarski skakalec Peter Prevc bo v kratkem postal oče. Potem ko so se o nosečnosti njegove izbranke Mine Lavtižar danes razpisali slovenski mediji, je Prevc to novico tudi potrdil na družbenem omrežju Instagram, kjer je objavil fotografijo z Lavtižarjevo in pripisal, da so na sliki trije, dodal je še emotikon dojenčka.