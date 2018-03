Slovenske rokometašice so na sredinem gostovanju v Reyjkaviku sicer nastopile v zelo zdesetkani in pomlajeni zasedbi ter zgolj s 15 igralkami (noč pred odhodom je morala Nataša Ljepoja zaradi vnetja ledvic na urgenco), toda kljub temu bi morale proti povprečnim Islandkam osvojiti več kot točko za remi s 30:30. Toda sočasno je točka v dramatični končnici tudi uspeh, kajti Slovenke so izenačujoči gol (potem ko so zaostajale že s 27:29) dosegle pičle tri sekunde pred koncem, ko je v polno zadela Teja Ferfolja.

Z izgubljeno točko si Slovenke niso pretirano pokvarile možnosti za uvrstitev na decembrsko EP v Franciji, toda ponovitve neuspeha proti Islandiji si jutri v Golovcu niti slučajno ne smejo privoščiti, saj bi bil ta – ob pričakovanem razpletu vseh preostalih tekem v skupini 5 – usoden. Tega se zaveda tudi selektor Uroš Bregar, ki pravi, da je bila delitev točk v dvorani Laugardalshöll najpravičnejša: »Imamo mlado ekipo, ki ima premalo izkušenj, da bi takšno tekmo pripeljali do zmage. Na povratni tekmi moramo na visoki ravni odigrati predvsem obrambo 5-1 in učinkovito v napadu. Več pričakujem tudi od vratark, predvsem Amre Pandžić, prav tako od nosilk igre, če se bomo želeli veseliti po koncu tekme.«

Grosova je bila razočarana

Slovenska obramba in obe vratarki (Amra Pandžić in Karmen Korenič) so imeli največ težav z levo zunanjo Heleno Rut Örvarsdottir (10 golov) in desnokrilno Thorey Roso Stefansdottir (6), ki sta skupaj dosegli več kot polovico golov za Islandijo. Zaradi njiju je zbledelo sedem golov Ane Gros, najboljše slovenske strelke v Reykjaviku, ki pa v nasprotju z Bregarjevo oceno o pravičnosti remija pravi: »Razočarana sem, saj menim, da bi morale zmagati. Ne morem reči, da se nismo borile, a smo enostavno naredile preveč napak in izgubile preveč žog, kar nas je stalo uspeha. S prve tekme se moramo nekaj naučiti in v Celju nujno zmagati.«

Druga najučinkovitejša Slovenka v Reykjaviku je bila Tjaša Stanko (6), ki se je prebila tudi na skupno drugo mesto s 23 goli (enajst Češki, po šest Danski in Islandiji) na lestvici vseh strelk v kvalifikacijah za EP. »Zelo mi je žal, da se domov nismo vrnile z dvema točkama. Mislim, da je za to najbolj kriva naša učinkovitost v napadu in slabša obramba. A sem prepričana, da bomo v Celju pokazale svoj pravi, boljši obraz,« napoveduje komaj 20-letna Tjaša Stanko, ki se dobro zaveda, da Slovenijo (seveda ob nujni zmagi proti Islandiji) odločilni tekmi čakata v zadnjem ciklusu – 30. maja doma z Dansko in 3. junija v gosteh s Češko.