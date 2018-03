Slovenska izbrana vrsta se bo zbrala 2. aprila v Laškem, kjer bo opravila tudi vse treninge, ter se 7. in 8. aprila na dveh pripravljalnih tekmah pomerila proti Belorusiji, deseti reprezentanci minulega evropskega prvenstva na Hrvaškem. Prva tekma bo na sporedu v Trbovljah, kamor se člani vračajo po letu 2016 in pripravljalni tekmi s Tunizijo, druga pa v Laškem, kjer je prvič in zadnjič igrala avgusta 2001. Uri tekem bosta znani kasneje, nakup vstopnic pa bo omogočen kmalu.

Na seznamu je 18 reprezentantov, ki so januarja nastopili v Zagrebu in Varaždinu, po sanaciji poškodbe se vračajo Jure Dolenec, Nik Henigman, Niko Medved in Vid Poteko, medtem ko selektor v tokratnem ciklusu še ne more računati na Mateja Gabra. V ekipi so znova tudi Klemen Ferlin, Jaka Malus in Mario Šoštarič.

»V ekipi za tekmi proti Belorusiji, ki bosta služili kot priprava na junijske kvalifikacije za SP 2019 proti Madžarom, glede na evropsko prvenstvo na Hrvaškem ni velikih menjav. Razmišljal sem, da bi vpoklical še nekatere mlade igralce, a nisem prepričan, da bi si izborili mesto v ekipi junija, jih bomo pa preizkusili na sredozemskih igrah, na katerih bomo nastopili letos. Za pripravljalni tekmi z Belorusi smo se odločili zaradi tega, ker so po slogu in načinu igre podobni Madžarom. Obe tekmi bomo vzeli zelo resno, saj bomo imeli na nasprotni strani zelo kakovostno reprezentanco, ki se je na Hrvaškem pokazala v zelo lepi luči in goji lep in sodoben rokomet.«

Seznam slovenskih rokometašev za tekmi z Belorusijo - vratarji: Klemen Ferlin (Gorenje Velenje), Urban Lesjak (Celje Pivovarna Laško), Urh Kastelic (Zagreb) in Matevž Skok (Sporting Lizbona); - krilni igralci: Darko Cingesar (Aix), Blaž Janc (Kielce), Gašper Marguč (Veszprem), Niko Medved, Matic Verdinek (oba Gorenje Velenje) in Mario Šoštarič (Pick Szeged); - zunanji igralci: Marko Bezjak (Magdeburg), Jure Dolenec (Barcelona), Nik Henigman (Riko Ribnica), Vid Kavtičnik (Montpellier), Borut Mačkovšek, Jaka Malus, Žiga Mlakar (vsi Celje Pivovarna Laško), Gregor Potočnik (Gorenje Velenje) in Miha Zarabec (Kiel); - krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Vid Poteko (Meškov Brest), Matic Suholežnik (Celje Pivovarna Laško) in Igor Žabič (Wisla Plock).