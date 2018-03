V boj za naslov prvaka bo krenilo istih šest klubov kot v minuli sezoni, ko je to po rednem delu uspelo Koprčanom (38 točk), Ribničanom (36), Škofjeločanom (29) in Novomeščanom (28), iz regionalne lige Seha pa so se priključili Celjani in Velenjčani, ki so končnico začeli z enakim številom točk kot vodilni Koper (38). V letošnji sezoni jih je vodilna Ribnica osvojila precej manj (31), s takšnim izkupičkom bosta končnico začela tudi ligaša iz Sehe, medtem ko ima trojica Koper, Loka (po 23) in Krka (21) že velik zaostanek. Velike razlike so tudi v končnici za obstanek, v kateri so – prav tako kot v tisti za prvaka – klubi prenesli vse osvojene točke iz rednega dela: Ormož 19, Trimo in Maribor po 18, Dobova 11 ter Slovan in Šmartno po 8, iz lige pa bosta izpadli najslabši dve ekipi po desetih krogih.

Glavni favoriti v 27. sezoni slovenske lige so Celjani, ki so doslej osvojili že 21 naslovov državnega prvaka, daleč za njimi pa so Gorenje (3) ter že »pokojna« Cimos in Prule (po 1). Potem ko je Gorenje po zadnjem naslovu prvaka Branko Tamše zapustil decembra 2013 in odšel v Celje, je s pivovarji vsako sezono osvojil vse možne domače lovorike (prvenstvo, pokal, superpokal). Velenjčan na začasnem delu v Celju bo v naslednjih tednih lovil že svojo šesto zaporedno lovoriko prvaka – po dveh z Velenjčani je štiri zapored osvojil tudi s Celjani.

Odkar je Tamše pred dobrimi štirimi leti sedel na celjsko klop, proti nekdanjim delodajalcem iz Šaleške doline na 22 medsebojnih sosedskih derbijih ni niti enkrat izgubil (19 zmag, trije remiji). Pivovarji so tako že dolgo nočna mora Velenjčanov, ki so se pred 22 zaporednimi tekmami brez zmage nazadnje veselili zdaj že davnega 4. decembra 2013, ko so pod vodstvom trenerja Ivana Vajdla v Zlatorogu slavili s 30:29. In glede na kakovostno razliko med ekipama, kadrovske in denarne težave v Velenju ter druge minuse v klubu iz mesta ob Paki je zelo verjetno, da celjsko-tamšetovske vladavine v slovenskem prostoru tudi v letošnji sezoni (še) ne bo konec.

Pari 1. kroga, končnica za prvaka, danes ob 19. uri: Ribnica – Krka, jutri ob 19. uri: Gorenje – Koper, sreda, 21. marec: Loka – Celje PL, za obstanek, danes ob 17. uri: Maribor – Šmartno, torek, 13. marec: Trimo – Dobova.