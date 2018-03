Varovanke trenerja Uroša Bregarja so zaključile nastope v ligi prvakinj. Od najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja so se poslovile z visokim porazom v 6. krogu glavnega dela proti Györu, ki je Ljubljančanke pred domačim občinstvom nadigral s 34:25 (17:12). Krimovke so na 12 evropskih tekmah, kolikor so jih odigrale v letošnji sezoni, vpisale štiri zmage, remi in sedem porazov. Ob tem v oči močno bode podatek, da je bilo pet od sedmih porazov izredno visokih, saj so bile tekmice boljše s sedmimi, devetimi, enajstimi in celo 12 goli razlike.

Tekma proti aktualnim evropskim prvakinjam je sicer še enkrat več služila kot opomnik, kako širok je prepad med Krimom in preostalimi klubi evropske špice. Kljub solidnemu uvodu in začetnemu vodstvu s 3:0 slovenskim prvakinjam namreč ni uspelo dolgo držati koraka s favoriziranimi tekmicami. Madžarke so na polovici prvega dela prvič povedle, na odmor pa že odšle s prednostjo petih golov.

Če je med igralkami gostujoče ekipe ob odhodu v slačilnico morda še tlelo upanje na zasuk, so ga domačinke že v začetnih minutah drugega polčasa poteptale. Že v 32. minuti je razigrana Stine Bredal Oftedal zadela za 19:12 in tako skoraj odločila tekmo. V nadaljevanju so Madžarke brez posebnih težav vztrajale pri zanesljivem vodstvu, v zaključku pa si celo priigrale najvišjo prednost – 33:24 oziroma končnih 34:25.

»Naša igra je imela rep in glavo, prihajali smo do dobrih priložnostih in jih tudi izkoristili, a v drugem polčasu so bile domače vratarke za nas previsoka ovira. V napadu so tekmice hitro, včasih tudi preveč z lahkoto zadevale. Z našo igro smo lahko zadovoljni, z realizacijo žal ne. Pošteno smo se borili, ob koncu tekme pa so nam pošle moči in Györ nam je zbežal. Naša skupina je bila res močna in mislim, da se s prvimi tremi lahko kosa le Vardar,« je ocenil trener Krima Uroš Bregar. Pri njegovih varovankah je bila z devetimi doseženimi goli strelsko najbolj razpoložena Alja Koren, pri Györu pa je z enajstimi zadetki izstopala Oftendalova.

Slovenke so v svoji skupini skupaj z Nykoebingom osvojile pet točk in končale na zadnjem mestu. Enajst več jih je zbral prvouvrščeni Györ, drugouvrščeni Rostov-Don jih je vpisal 15, Bukarešta 13, Midtjylland pa šest.

Györ – Krim 34:25 (17:12) Dvorana Audi Arena, gledalcev 5172, sodnika: Mitrevski in Toodorovski (oba Makedonija). Györ: Knedlikova, Afentaler 1, Varga, Hansen 2, Görbicz 2, Pal, Oftedal 11, Althaus, Tomori 1, Groot 7 (3), Broch, Fodor 2, Bodi 5, Puhalak 1, Kiss, Grimsboe. Krim Mercator: Benko 3, Zrimšek, Abina, Beganović, Stanko 5, Marinček 2, Omoregie 1, Zulić 2, Koren 9 (3), Pandžić, Gregorc, Tsakalou 1, Amon, Perederij 2. Sedemmetrovke: Györ 6 (3), Krim Mercator 4 (3), izključitve: Györ 8, Krim Mercator 8 minut, rdeči karton: Tomori (51. minuta), igralka tekme: Stine Bredal Oftedal.