Po dveh krogih ima Slovenija v boju za EP le točko: najprej je v gosteh izgubila proti Danski (22:28), nato doma zgolj remizirala s Češko (28:28). Danes v Reykjaviku in v nedeljo v Celju slovenske rokometašice čakata tekmi z Islandijo, avtsajderjem v skupini 5, ki je klonila proti Češki (23:30) in Danski (14:29). Za ekipo selektorja Uroša Bregarja so štiri točke na dveh tekmah proti Islandiji seveda delovna obveznost in nujnost, vse ostalo bi bil velik polom.

Slovenke so priprave začele v soboto v Laškem, selektor Bregar pa je imel že pred njihovim začetkom kadrovske težave z igralkami. Zaradi službenih obveznosti je sodelovanje odpovedala Dominika Mermolja, po prilagojenem programu sta trenirali Janja Rebolj in Edita Amon, zaradi klubskih obveznosti v Franciji je v Laško z zamudo prišla Ana Gros, iz družinskih razlogov se je nastopu spet odpovedala Barbara Lazović (ker njen mož Vuk igra v Romuniji, ona pa v Makedoniji, ne more najti varstva za otroka), dolgemu seznamu svežih rokometnih »upokojenk« se je pridružila Neli Irman, na bolniški sta še vedno Tamara Mavsar in Polona Barič, zbolela je Alja Vrček, novopečena Slovenka Elizabeth Omoregie še nima pravice nastopa za reprezentanco...

»V slovenskem ženskem rokometu je zadeva specifična: profesionalke so samo tiste rokometašice, ki igrajo v tujini ali v Krimu, igralke iz slovenske lige pa to niso in se zaradi službenih, študijskih in drugih obveznosti ne morejo udeležiti vseh akcij. Kot selektor moram tako sklepati kompromise, ker drugače pač ne gre,« pravi Uroš Bregar. Kljub temu Slovenkam, ki so včeraj z letališča v Zagrebu odpotovale proti Reykjaviku, v deželi gejzirjev pripada vloga absolutnega favorita.

A Bregar se zaveda, da v boju za EP tudi dve zmagi proti Islandiji ne prinašata ničesar posebnega, kajti odločilni tekmi za napredovanje (v Francijo se uvrstita po dve najboljši reprezentanci iz vsake od sedmih skupin ter najboljša med tretjeuvrščenimi) Slovenijo čakata 30. maja doma z Dansko in 3. junija v gosteh s Češko. »Naš cilj je ponovna uvrstitev na EP, kamor lahko pridemo po dveh scenarijih: tako da smo najboljša tretjeuvrščena ekipa ali pa da smo boljši od Češke in osvojimo drugo mesto. Marsikdo meni, da je Islandija slaba, a to ne drži povsem. Vsaj na domačem igrišču je lahko neugodna, zato pričakujem težko in izenačeno tekmo.«

Vrstni red po 2. krogu: 1. Danska 4, 2. Češka 3, 3. Slovenija 1, 4. Islandija 0.