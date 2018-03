Še nikoli u lajfu se nisem mogel upreti skušnjavi, da filma Čedno dekle ne bi pogledal do konca. Tudi sinoči ne. Videl sem ga 100 krat. Znam ga na pamet. Vem, kaj si mislite. Ampak tako je. / I can never resist watching Pretty woman movie till the very end. Not even last night. I’ve seen it a hundred times. I know it by heart. I know what you’re all thinking, but that's how it is. #favoritemovie #prettywoman #juliaroberts #richardgere #pahor #president #presidentpahor #slovenia

