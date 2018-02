Policistom se ni treba šemiti

Uslužbenci Slovenske policije so za pusta skrbeli za red na pustnih sprevodih po Sloveniji in nekaj utrinkov objavili še na svojem uradnem profilu na instagramu. Med drugim so se družili s kurenti in v tandemu odganjali »zimo in zlo«, pozdravili so se tudi s pustno šemo miške Mini in se v komentarju pod fotografijo pošalili, da morda tudi uniformirane policiste lahko kdo pomotoma zamenja za pustno masko.

Karl Erjavec je hud

Na instagramu vse bolj priljubljeni zunanji minister Karl Erjavec se je prav tako našemil, četudi samo virtualno. Upravljalci njegovega profila na instagramu in obenem strokovnjaki za sodobna spletna orodja, ki omogočajo šaljive fotomontaže, so ga spremenili v Robina Hooda oziroma, kot so zapisali pod fotografijo, »Karla Huda«. Dovolj časa za pustne norčavosti Erjavec namreč ni imel, saj se je za konec tedna odpravil v Kuvajt na ministrsko srečanje globalne koalicije, tik pred tem pa je objavil še posnetek, kako kida sneg z domačega dvorišča.

Eva Irgl se je napravila v zajkljo

Zares je šla v maškare poslanka SDS Eva Irgl, ki si je med sprehodom v naravi konec tedna nadela zajčja ušesa, med dekleti priljubljen pustni modni dodatek. Najprej je objavila fotografijo, pod katero je zapisala, kako ima srečo, da je lovec na pustni povorki, pozneje pa je preizkusila še, kako so ušesa videti v kombinaciji z lasuljo v platinastem odtenku. Sledilci o se strinjali, da ji svetla barva las odlično pristaja, in pod fotografijo pustili komentarje, kot so »izgledaš fantastično«, »lepotička« in »carica«. Slednjega je prispeval Frenk Nova, pevec v devetdesetih letih priljubljene glasbene zasedbe Babilon.

Romana Tomc kot spremljevalka gangsterja

Dancing all night💃🕺🎭 A post shared by Romana Tomc (@romanatomc) on Feb 11, 2018 at 12:00am PST

V prepričljivo masko je več truda vložila evroposlanka in predsedniška kandidatka SDS Romana Tomc. S partnerjem sta se usklajeno našemila v filmskega gangsterja in njegovo spremljevalko. Tomčeva je svojo podobo dovršila z ustrezno lasuljo, močnejšimi ličili in veliko pernatimi dodatki, pod fotografijo pa zapisala »dancing all night«, torej, da sta ali pa nameravata preplesati vso noč.

Nova Slovenija nas motivira

Po tistem, ko so pri Novi Sloveniji za vodjo ustoličili Mateja Tonina in dali v obtok svoj novi slogan »Gradimo normalno Slovenijo«, so se pogosteje začeli oglašati tudi na instagramu in celo v živih prenosih prek omrežja facebook, ki so blizu mlajši populaciji. Da so normalni in razumejo mlade ljudi, nas prepričujejo tudi z motivacijskimi citati, kot je ta na fotografiji, ki so ga slikovno opremili ustrezno letnemu času, ne pa nujno tudi izbrani tematiki o svetli prihodnosti.

Boris Popović nazdravil s parohom

Sprejem ob drzavnem prazniku Republike Srbije. A post shared by Boris Popovič (@borispopovicpopo) on Feb 13, 2018 at 8:42am PST

Potem ko se je koprski župan Boris Popovič za instagram fotografiral z najbolj izstopajočimi maškarami lokalnega pustnega sprevoda, med katerimi so se znašli zamaskirani v nasprotnike drugega tira, Indijanci, lovci in moški v mrežastih nogavicah, se je udeležil še sprejema ob prazniku Republike Srbske v prestižnem ljubljanskem hotelu InterContinetal. Pri tem je med drugim nazdravljal s parohom srbske pravoslavne cerkve Peranom Boškovićem, a v nasprotju z verskim voditeljem le s kozarcem vode.