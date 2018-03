Previdno sestavljeno besedilo njenega nastopa je merilo na kritike, ki jo pozivajo, naj najprej pomete pred lastnim pragom. Njen mož, predsednik ZDA Donald Trump je namreč eden največjih svetovnih agitatorjev na twitterju, ki je nesramen in verbalno nasilen do vseh, ki se mu zamerijo.

Kritike se ne bodo nehale

»Dobro se zavedam, da so ljudje skeptični, ko govorim o tej temi. Zaradi moje zaveze spopadanju s tem vprašanjem so me že kritizirali in vem, da se bo to nadaljevalo. Vendar mi kritike ne bodo preprečile, da delam, kar je prav. Edini cilj je pomoč otrokom prihodnjih generacij,« je dejala prva dama ZDA.

Trumpova je na predvolilnem zborovanju za Trumpa leta 2016 v Pensilvaniji dejala, da si bo v primeru soprogove izvolitve prizadevala za boj proti nasilju na svetovnem spletu in družbenih omrežjih. Med drugim je poudarila, da je nasilništvo absolutno nesprejemljivo, ko ga izvaja nekdo brez imena, ki se skriva za internetom.

Trumpu skrivanja za internetom ni mogoče očitati, saj vedno naravnost udari po vseh, ki so se mu tako ali drugače zamerili. Kritike na račun Melanie Trump doslej niso letele na to, kar je napovedala, da bo delala, ampak, ker doslej tega še ni storila.

O nasilništvu na internetu je prvič javno spregovorila lani septembra na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, ko je odrasle pozvala, naj bodo zgled otrokom glede primernega obnašanja. Tudi takrat so se nanjo vsule kritike zaradi ravnanj njenega soproga.