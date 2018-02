Ameriška prva dama je v govoru opozorila na številne izzive, s katerimi se v dobi moderne tehnologije med odraščanjem srečujejo otroci, odrasle pa pozvala, naj jim pri tem pomagajo in jih vzgajajo tako, da bodo na spletu delovali s sočutjem, prijaznostjo in spoštovanjem.

Čeprav je bil njen govor pozitivno naravnan in povsem neškodljiv, brez javnih odzivov nanj tudi tokrat ni šlo. Njen soprog, ameriški predsednik Donald Trump, je namreč eden najbolj zloglasnih uporabnikov twitterja na svetu, pri svojih objavah pa – tako se vsaj zdi – nima nikakršnih zadržkov. Tam namreč tudi v sočnem jeziku izvaja osebne napade na kogarkoli, ki se z njim ne strinja povsem, še z večjim veseljem recimo obračunava s »sovražniki«.

Številni so besede Melanie o prijaznosti in spoštljivosti na spletu označili za ironične, drugi pa komentirali, da ameriška prva dama živi v zanikanju. »Melania Trump poziva starše, naj omejijo prisotnost otrok na spletu. Naj raje začne z Donaldom Trumpom,« ji je svetovala tviterašica Nicolette. Še več ostalih ji je svetovalo, naj najprej pomete pred lastnim pragom, šele nato naj pamet soli drugim. So pa nekateri njene besede vzeli za dobronamerne in pozitivne.

Ameriška prva dama se je že lani večkrat dotaknila teme spletnega nasilja med mladimi in opozarjala, da je treba na tem področju narediti več. Čeprav večina kritik glede uporabe spleta v družini Trump leti na njenega soproga ali njegove sinove, se je tudi Melania že znašla pod plazom kritik. Decembra je namreč objavila selfi z božičkovo kapo, ki je nekatere navdušil, mnogim pa se je zdelo, da si predsednikova soproga takšnih objav ne bi smela privoščiti.