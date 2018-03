Ana Bucik je slovenska alpska smučarka, ki Slovenijo navdušuje že od mladinskih vrst. Pri sebi najbolj ceni vztrajnost pri delu, ne samo na treningih in tekmah, temveč tudi pri študiju, ki ga vzporedno obiskuje. Ves njen trud se odraža v njenih številnih dosežkih, tako iz mladinske kot tudi iz članske konkurence. Prve stopničke je dosegla januarja letos v Lenzerheideju s tretjim mestom v kombinaciji.

Ana pri sebi na prvo mesto postavlja šport, čeprav se poleg natrpanega urnika trudi slediti svojim matematičnim kolegom na univerzi. Sama nikoli ni razmišljala o tem, da bi se posvetila samo športu, ampak si je poleg športa želela uspešno končati šolanje. Rada se spominja, kako je bil videti njen prvi dan na srednji šoli. Bil je nekaj posebnega in zagotovo eden tistih dni, ki jih ne bo nikoli pozabila. S svojimi prijateljicami se ga je veselila vse poletje, saj so se z vstopom v gimnazijo počutile že zares »odraslo«.

Posebna gimnazijska izkušnja

Kot otrok ni preveč razmišljala o prihodnosti, saj je večino časa raje uživala. Priznava pa, da so bile kasneje njene velike sanje postati profesionalna smučarka. Prav zaradi tega je bila njena gimnazijska izkušnja precej drugačna od izkušenj preostalih, saj je veliko pouka zaradi treningov in tekmovanj izpustila. »Nikoli pa mi ni bilo težko, saj sem sledila svojim sanjam in ciljem,« pove.

Ana kljub temu ceni vse preživete ure na gimnaziji, ki so ji jih nekateri profesorji lahko celo popestrili. Najraje je obiskovala ure fizike in matematike, spomine pa ima predvsem na sošolce, profesorje in zanimive dogodke, ki so jih skupaj preživeli. »Najbolj se spominjam ur angleščine pri profesorju Maksu Pavlica. Pri njem smo se veliko naučili, pa tudi nikoli nam ni bilo dolgčas,« se spominja Ana.

Njen ključ do uspeha, tako na šolski kot športni poti, je motivacija in vztrajnost. Meni, da je pri vsakem posamezniku pomembno, da vztraja na svoji poti do želja, ker je nemogoče, da bi se vse uresničilo takoj, ko si načrt zastaviš. Sama ima s tem izkušnjo, saj priznava, da ji je bilo zelo težko usklajevati šolo in šport. Velikokrat je morala v popoldanskih urah po treningih sama predelati snov, ker pa si je poleg športa želela uspešno končati tudi šolo, je vedno našla čas za oboje. Zaveda se, da so velike odločitve v življenju zelo pomembne. Za pomoč velikokrat prosi svoje starše, sicer pa pravi, da moramo vedno najprej pri sebi razčistiti, kaj bo dana odločitev pomenila za nas.