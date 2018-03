Andrej Šušmelj, profesor biologije

Med srednjo šolo mi je po glavi rojil kup različnih področij. Razmišljal sem o študiju medicine, igralstva na AGRFT, novinarstva, prava… Potem pa študiral nekaj, o čemer kot dijak sploh nisem razmišljal, in na koncu tudi končal v poklicu, o katerem kot študent nisem razmišljal. Včasih, če ne kar pogosto, se ti lahko uresniči nekaj, česar ne poznaš (ali o tem sploh ne razmišljaš) ali o čemer imaš popolnoma napačno predstavo. Danes se svojim srednješolskim željam in predstavam ter včasih tudi sedanjim predstavam dijakov samo smejim.

Peter Kompare, diamantni

maturant 2014, študent medicine

V nasprotju z nekaterimi, ki že od malega vedo, kaj želijo postati, ko bodo veliki, se je meni uspelo izreči komaj slab mesec pred oddajo prijave za vpis na fakulteto. Tudi na prijavi sem navedel dokaj različne smeri študija (medicina, finančna matematika in fizika) in ne enakega študijskega programa na vseh možnih fakultetah, kot so to storili tisti, ki so bili o svoji odločitvi stoodstotno prepričani.

Ana Facchini, igralka

Zanimala sta me pravo in veterina, ampak ko sem se pridružila amaterskemu mladinskemu odru, ni bilo več dvoma. Želela sem postati igralka. Želja se mi je uresničila, postala sem igralka in članica ansambla SNG Nova Gorica.

Luka Pavlin

diamantni maturant 2012, učitelj

Ne samo v srednji šoli, že od prvih razredov osnovne šole sem si želel, da bi po končanem šolanju ostal v šoli. Zelo sem vesel, da mi je to uspelo in kot učitelj prenašam naprej svoje znanje ter ne nazadnje tudi vrednote, v katere verjamem. Pri tem imajo prste vmes tudi nekateri moji gimnazijski profesorji, ki so me vede ali nevede navdušili za moj bodoči poklic, še posebej v zadnjem letniku šolanja na gimnaziji. Mislim, da nisem ne prej ne potem tako z veseljem hodil v šolo kot takrat, v četrtem letniku.