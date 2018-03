Tudi v naši šoli je sledenje trendom pogosto, zaradi česar se po šoli na prvi pogled sprehaja morje podobnih ljudi. Ampak med njimi so tudi dijaki z drugačnim in zanimivim osebnim slogom. Vzemimo za primer Mojco in Nejca. Mojca se oblači kot večina. Nosi nevpadljive obleke: kavbojke, olstarke…, na njih so pogosto simboli pop kulture. Nejc je drugačen. Oblači se po strogih slogovnih pravilih, merah in smernicah. Nosi srajce, kravate in suknjiče, kombinacije katerih so dobro premišljene in skladne. Po drugi strani ima Mojca več kompletov oblek in jih pogosteje menja kot Nejc.

Trendovstvo je posledica globalizma in kapitalizma Sledenje trendom je drago, saj se nenehno spreminjajo. Garderobo je treba zamenjati vsako modno sezono, poleg tega so pogosto nesmiselni in nepraktični. Takšni so denimo še vedno precej popularni leseni metuljčki. Vrhunec nepraktičnosti v modi pa so zagotovo dosegle dvorne krinoline v času francoskega absolutizma. Trendovstvo je tudi odgovorno za delitev sveta na »in« in »out« ter prinaša občutek izločenosti tistih, ki trendu ne sledijo. Pogosto je to povezano s finančno (ne)zmožnostjo mladih za nakup oblačil, kar posledično vodi v socialno razslojevanje. Posledica trendovstva je tudi pomanjkanje izvirnosti in kreativnosti pri oblikovanju lastnega sloga. To se ne nanaša le na modo, temveč na vse materialne dobrine, od mobilnih telefonov do družinskih počitnic na tropskih peščenih plažah. Tu je zelo jasno razvidno, da je trendovstvo tesno povezano s svetovnim globalizmom in kapitalističnim ustrojem družbe, saj je njegov cilj predvsem velika potrošnja. Vseeno ne smemo zamolčati, da imajo trendi tudi dobre strani. Ljudem, ki jim je moda tuja, ponujajo preprost in do neke mere dostopen način, da ostajajo v koraku z vrstniki in se urejeno oblačijo.