Ker je z zlorabo podatkov britanskih uporabnikov podjetje domnevno vplivalo na odločitev o brexitu, je britanska informacijska pooblaščenka Elizabeth Denham sprožila obsežno preiskavo, s pomočjo katere bodo ugotovoljene morebitne zlorabe osebnih podatkov v političnih kampanjah na Otoku. Poleg podjetja Cambridge Analytica in giganta družbenih omrežij Facebooka, bodo pod drobnogled vzeli še 30 drugih organizacij in političnih strank.

Podjetje se je pred tem »hvalilo«, da je pri kampanji pomagalo tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Britanski časnik Observer in ameriški New York Times pa sta v svojih člankih navajala nekdanjega uslužbenca podjetja za politično raziskovanje Christopherja Wylieja, ki je dejal, da je to podjetje s pomočjo podatkov od približno 50 milijonov večinoma ameriških uporabnikov facebooka ugotavljalo njihove politične preference in poskušalo vplivati na njihovo glasovanje na volitvah za predsednika ZDA leta 2016.

Novinarji pod krinko razkrili metode podjetja

Novinarji britanske televizije Channel 4 so nato pod pretvezo sodelovanja s podjetjem prišli neposredno do vira, saj so posneli pogovor sestanka s predstavniki preiskovanega podjetja. Ti so omenjali raznorazne načine, kako pripraviti politične nasprotnike do tega, da naredijo napako, s pomočjo česar jih lahko kasneje izsiljujejo ali diskreditirajo. Od tega, da se jim ponudi določene fiktivne dogovore do vzpostavljanja mrež lažnih novic in nastavljanja »ukrajinskih prostitutk«. Na oblast so pomagali tudi kenijskemu predsedniku Uhuru Kenyatti. Pri Cambridgu so po objavi videoposnetkov kajpak vse skupaj v celoti zanikali.

Cambridge Analytica naj bi bil sicer glede na medijsko poročanje v lasti ameriškega milijarderja Roberta Mercerja, ki je izdatno podprl predsedniško kampanjo Donalda Trumpa leta 2016. Eden njegovih glavnih mož naj bi bil Steve Bannon, vodilni strateg Trumpove predvolilne kampanje in do nedavnega eden njegovih najtesnejših sodelavcev.

Na afero se je včeraj že odzvala Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourova, ki je dejala, da bo zahtevala pojasnilo od Facebooka glede poročanja Observerja in ameriškega New York Times. »Tega si ne želimo v EU in bomo sprejeli vse možne pravne ukrepe,« je tvitnila in dodala, da to vključuje tudi strožja pravila glede varovanja podatkov in uveljavitev Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), ki stopi v veljavo 25. maja.