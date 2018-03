Za Švedsko je Finska druga medijska kandidatka za nedavno presenetljivo napovedano ameriško-severnokorejsko srečanje na vrhu. Švedska sicer zastopa interese ZDA, ko gre za Pjongjang, s katerim Washington nima diplomatskih odnosov. Zato je bila ob obisku severnokorejskega zunanjega ministra Ri Yong Hoja, ki se je med drugim srečal s švedsko kolegico Margot Wallström, bolj verodostojna razlaga, da so bila v ospredju pogajanja o izpustitvi treh ameriških državljanov korejskega rodu, ki so pod obtožbami sovražne dejavnosti oziroma vohunstva obsojeni na dolgoletne zaporne kazni v Severni Koreji. Wallströmova je sicer v izjavi za novinarje med petkovim srečanjem s Hojem zgolj navedla, da so obravnavali »varnostni položaj na Korejskem polotoku« ter da je švedska vlada pripravljena pripomoči k vzpostavitvi dialoga med ZDA in Severno Korejo. Danes pa je ob robu sestanka zunanjih ministrov EU v Bruslju medijske navedbe o omenjenih pogajanjih odpravila z izjavo, da si njena država prizadeva v celoti izpolniti prevzete konzularne naloge, in hkrati menila, da usoda trojice Američanov ne bi smela zasenčiti napovedanih srečanj. »To ni čas za postavljanje preveč pogojev,« je dejala Wallströmova.

Zaveza molka

Prav zaradi slednjega je pri pripravi predvidoma aprilskega srečanja med voditeljema obeh Korej Moon Jae Inom in Kim Jong Unom ter še bolj negotovega majskega med Kimom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom pomembnejše dogajanje na Finskem. O njem sta za CNN spregovorila tako Kimmo Lähdevirta, generalni direktor za Ameriko in Azijo na zunanjem ministrstvu, kot tiskovna predstavnica ministrstva Petra Sarias. Oba sta se sicer zavila v molk glede vseh osnovnih informacij o srečanju, torej času, kraju, okvirni temi in udeležencih, prav tako pa novinarji niso dobili odgovorov na vprašanje, ali je načrtovana kakršna koli izjava sodelujočih. Lähdevirta je povedal, da med njimi ne bo nikogar iz sedanje ameriške vlade, ter dodal, da na Finskem zgolj zagotavljajo pomoč pri srečanju. To je nekatere poročevalce navedlo k ugibanju, da ga pravzaprav gosti eno izmed tujih veleposlaništev v Helsinkih, pri čemer so izpostavili japonsko, hkrati pa so iz »diplomatskih virov« izvedeli, da je na Finskem z ameriške strani prisotna Kathleen Stephens, veleposlanica v Južni Koreji v letih od 2008 do 2011.

Minuli konec tedna pa so se v Seulu v zvezi z Severno Korejo in »celovito jedrsko razorožitvijo Korejskega polotoka« sestali svetovalci za državno varnost Južne Koreje, Japonske in ZDA Chung Eui Yong, Shotaro Yachi in H. R. McMaster. Dvodnevni sestanek je bil po navedbah kabineta južnokorejskega predsednika Moon Jae Ina osredotočen na njegovo srečanje s Kim Jong Unom, katerega datuma še niso objavili. Svoje sporočilo o srečanju svetovalcev je objavila tudi Bela hiša in pritrdila Seulu, da »ne gre ponavljati napak iz preteklosti« in da je bil govor o »trajni« denuklearizaciji polotoka.