»Obtožujejo nas kriminalne združbe in podpore nezakonitim migracijam, ker smo zavrnili, da bi Libijcem predali ženske in otroke,« je ponoči na twitterju objavil vodja španske nevladne organizacije Oscar Camps, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so še sporočili iz organizacije Proactiva Open Arms, jih je v petek v mednarodnih vodah dosegla libijska obalna straža, Libijci pa so zagrozili, da bodo streljali, če ne bodo predali žensk in otrok, za katere skrbijo. Organizacija je zavrnila libijske zahteve, nato ji je italijanska obalna straža dovolila, da se zasidra v Siciliji, čeprav so jim ob tem dejali, da bi morali za nasvet zaprositi španske pristojne oblasti, kam naj gredo, in dodali, da je Malta njim najbližje pristanišče.

Preden je ladja prispela v Pozzallo, so malteški obalni straži predali kritično bolnega trimesečnega dojenčka in njegovo mater.

Večina migrantov, ki se na nevarno morsko pot v Evropo poda iz Libije, se tja ne želi vrniti, saj so tam izpostavljeni zlorabam in tudi mučenjem, navaja nemška tiskovna agencija dpa.