Njegovo delo prikazuje Zehro Dogan v zaporu. Z rokami se oklepa rešetk, zadnja izmed njih pa je simbolični svinčnik. Ob poslikavi je napis, ki kliče po njeni izpustitvi: »Izpustite Zehro Dogan (ang. Free Zehra Dogan)«. Rešetke predstavljalo prvo leto, ki ga je slikarka preživela v zaporu.

Doganovo so zaradi akvarela, ki prikazuje kurdsko mesto Nusaybin, lani v Turčiji obsodili na dve leti in devet mesecev zapora. Naslikala ga je na podlagi fotografije, ki so jo na območju posnele turške vladne sile, objavljena pa je bila v tamkajšnjih časopisih. Na njej lahko vidimo kurdsko mesto, ki je po konfliktu med Kurdi in turško državo ostalo v ruševinah. Razpadajoče in uničene stavbe so ovite v turške zastave.

One year ago Turkish leader @RT_Erdogan imprisoned an artist named #ZehraDogan for creating this painting. #JusticeForZehraDoganpic.twitter.com/uJsF0EHP0O — Ken Webster Jr (@ProducerKen) March 17, 2018

Doganova je svoj akvarel objavila na družbenih omrežjih, posledično pa so jo aretirali in obsodili. Svojo celico naj bi si delila s še štiridesetimi drugimi zaporniki, obiski pa so zanjo občasni. Glede na besede Banksyjevega zastopnika, Doganova o grafitu njej v čast še ni bila obveščena. Ko so ga v petek prvič predstavili javnosti, so nad njim projicirali tudi akvarel, zaradi katerega je slikarka še vedno v zaporu.