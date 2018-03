Premierni nastop po trojnem zlomu čeljusti, dveh težkih operacijah in rehabilitaciji je Gajser začel s tretjim mestom v sobotnih kvalifikacijah, hitrejša od njega sta bila le Belgijec Jeremy van Horebeek in Francoz Gautier Paulin, Gerčar pa je bil 31. Toda nekdanjemu svetovnemu prvaku Gajserju, ki se je na peščeni in težki progi predstavil s precej spremenjenim motorjem (nov okvir zaradi spremembe težišča, drugačno vzmetenje, boljše nastavitve, drugačen položaj na vozilu...), na današnjih dveh uradnih vožnjah ni šlo tako dobro kot dan prej v kvalifikacijah. Na prvi progi, na začetku katere je celo snežilo, je že v uvodnem krogu naredil napako in s tretjega najprej zdrsnil na peto mesto, ciljno črto pa je prevozil kot deveti.

V drugi vožnji v zimskih razmerah (proga je bila zaradi nizkih temperatur na nekaterih delih zmrznjena) je šampion iz Pečk pri Makolah kar dvakrat padel. Zaradi tega je nazadoval na rep dvajseterice, se v nadaljevanju počasi prebijal naprej, njegova vožnja pa je na koncu zadoščala le za 14. mesto in deseto v skupnem seštevku. Toda 21-letni Gajser je naknadno pridobil eno mesto tako v drugi vožnji kot v skupnem seštevku dirke za VN Evrope. Vodstvo dirke je namreč Estonca Harrija Kullasa, ki je bil na drugi progi le mesto pred Gajserjem, zaradi neustreznosti njegovega motorja pri kontroli hrupa kaznovalo s petimi mesti slabšo uvrstitvijo, tako da je padel z 12. mesta na 17. Klemen Gerčar je v obeh vožnjah ostal brez točk, saj je bil 31. in 28., skupno pa je dirko v Valkenswaardu končal na 31. mestu.

Pred domačimi gledalci je znova blestel Jeffrey Herlings, ki je bil najhitrejši v obeh vožnjah, skupaj z uvodno dirko v Argentini pa je doslej zbral tri zmage in eno drugo mesto. Danes je 23-letni Herlings dvakrat prehitel aktualnega svetovnega prvaka, Italijana Antonia Cairolija (ta je v prvi vožnji padel, a se je hitro pobral in nadaljeval), in po lanskem drugem mestu v Valkenswaardu tokrat stopil na najvišjo stopničko. Naslednja dirka za svetovno prvenstvo bo konec tedna v Valencii.