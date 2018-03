Ko je Savidis leta 2012 postal lastnik Paoka, je bil klub v globoki krizi. Poslovno je bil tik pred bankrotom, zadnji vidnejši športni uspeh pa je bil naslov prvaka v sezoni 1984/1985. Navijači so odkrito dvomili o tem, da bo milijarder, ki slabo obvlada grščino, zmogel izzvati atenske tekmece. Tedaj še niso mogli predvideti, da bo Savidis, ki ima odlične povezave do Aleksisa Ciprasa in Vladimirja Putina, postal eden najbogatejših in najvplivnejših oseb v državi. Z milijoni evrov, ki jih je pretakal v solunski klub, je dvomljivcem zaprl usta. Letos je Paok postal glavni favorit za naslov prvaka. Če bi v nedeljo premagal AEK, bi pet kol pred koncem prvenstva znova zasedel vodilni položaj. Leta 1959 v Gruziji rojen potomec pontskih Grkov ima grško in rusko državljanstvo. V Rusiji mu je uspel vzpon od navadnega tovarniškega delavca do lastnika največje tobačne tovarne Donskoy Tabak. V dumi je bil poslanec Putinove stranke. V času finančne krize je v Grčiji investiral več sto milijonov evrov. Kupil je tobačno tovarno, mlekarno, počitniški resort, njegovo podjetje je član konzorcija, ki prevzema solunsko luko. Seveda je bil grški nogomet v krizi tudi pred Savidisom. Posli dubioznih lastnikov, navijaško nasilje, prirejanje tekem in drugi škandali so vseprisotni. Je pa res tudi to, da rusko-grškega oligarha dojemajo kot grožnjo vladajočemu establišmentu, poroča Spiegel Online. Po nedeljskem incidentu je lastnik Paoka poniknil. Policiji ga ne uspe izslediti, v sporočilu za javnost pa je prosil za odpuščanje in zapisal, da ni želel nikogar ogrožati, temveč da je zgolj hotel zaščititi navijače.