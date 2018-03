Dekle na poziv, ki se na Instragramu z »umetniškim imenom« Nastja Ribka (torej Ribica) predstavlja tudi kot pisateljica in blogerka, se je znašla v središču pozornosti, ko je oster kritik ruskega predsednika in zaradi sodne odločitve onemogočeni protikandidat na bližnjih predsedniških volitvah Aleksej Navalni njena spregledana doživetja odmevno spravil v javnost. V njih imata glavno vlogo ruski kralj aluminija Oleg Deripaska iz Putinovega kroga oligarhov in Sergej Prihodko, sicer zadržan, a zelo vpliven podpredsednik ruske vlade, s katerima je avgusta 2016 križarila med njunim letnim dopustom. Če je med selfiji na Instagramu Ribica pisala o svoji ljubezni do Deripaske kot moškega, je zanjo v intervjuju za spletni časnik Fontanka po objavah tedanje avanture s strani Navalnega (p)ostal samo še »vreča denarja«. A zgodba je minuli teden dobila dramatično nadaljevanje. Tajske oblasti so namreč Vašukevičevo aretirale v letovišču Pattaya južno od Bangkoka, skupaj z deveterico kolegic, ki so ruskim turistom ponujale »lekcije spolnega treninga«. Povod naj bi bilo njihovo delo na Tajskem brez ustreznega dovoljenja. Nastja je po plačilu varščine znova pristala v priporu zaradi preklica turistične vize. Belorusinja z ruskim potnim listom v pričakovanju sodne odločitve o njeni deportaciji v Rusijo zdaj prek spleta sporoča, da jo bodo v Rusiji ubili, za svojo rešitev pa je zaprosila ameriške novinarje, ki jim je pripravljena za to povedati marsikaj o povezavah Trumpovih sodelavcev z Deripasko, Prihodkom in drugimi ruskimi poslovneži ter politiki, s katerimi se je spoznala. Da se bo s tem sestavil celovit »puzzle«, je obljubila, dodatna ugibanja o zaroti pa je sprožil prihod vodje ruskega varnostnega sveta in bivšega direktorja FSB Nikolaja Patruševa na Tajsko. Obe strani sicer zavračata povezavo z aretacijo Anastasije, saj naj bi bili takšni obiski pripravljeni precej vnaprej, a v to skorajda nihče več ne verjame.