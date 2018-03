V skladu s svojimi načeli je v preteklosti brez dlake na jeziku protestiral zoper poslovno politiko državnega lastnika in očital, da postajajo Dravske elektrarne Maribor (DEM) peskovnik za upravljalske eksperimente. Predstavnik sveta delavcev DEM je tudi ostro kritiziral domnevno zgrešeno politiko Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). Novi direktor DEM Andrej Tumpej poskuša Šegi zdaj zapreti usta. V nemilosti nadrejenih se je Mariborčan znašel zaradi dveh zasebnih elektronskih sporočil. V njih je mariborske poslance februarja opozarjal na domnevno škodljive posledice predlaganih sprememb energetskega zakona, ki bi lokalnim skupnostim občutno zmanjšale višine koncesnin, vodnih povračil in nadomestil za stavbno zemljišče. Sporni amandma sicer ni doživel parlamentarne večine, so pa Šegova »državljanska« dopisa prebrali v vodstvu HSE in DEM. Vsebina jih je tako zbodla, da je Tumpej sprožil disciplinski postopek zoper avtorja, češ da je z zapisanim škodil interesom podjetja in lastnika, kršil kolektivno pogodbo in pravilnik o komuniciranju, je poročal časnik Večer. »Kršenje ustavnih pravic in ustrahovanje civilnega mnenja s strani politike in vodstvenih oseb je skrajno skrb vzbujajoče in ne bi smelo imeti mesta v demokratični družbi,« je prepričan Šega. Skrb vzbujajoče je zato tudi ravnanje tistega parlamentarca, ki je dopis preposlal njegovim nadrejenim. »Ali si bo zaskrbljen državljan še upal podati kakšno argumentirano razmišljanje, če obstaja bojazen, da se bo nekdo hotel maščevati, ker je zaradi tega 'njegov' zakon padel?« se sprašuje Šega.