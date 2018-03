Tako je vsaj menil rabin Mordechai Persoff, vodja neprofitnega izraelskega versko-izobraževalnega centra Mikdash, ki je dal skovati tako imenovane tempeljske kovance z biblijsko težo polovice šekela in zahtevano najmanj 9,5-gramsko vsebnostjo čistega srebra. Vsega skupaj jih je 1000, krasita pa jih na eni strani portreta staroperzijskega kralja in sedanjega ameriškega predsednika, na drugi pa podoba zgodovinskega judovskega templja v Jeruzalemu in molitev za novo obdobje v Državi Izrael, ko bo tempelj znova zgrajen. Kovancev ne bo mogoče uporabljati za plačilno sredstvo, naprodaj pa so za donacijo omenjeni ustanovi v višini najmanj 50 dolarjev, s katero bodo darovalci »pomagali širiti luč Jeruzalema in duh svetega templja po vsem svetu«. Kir Veliki je ostal zapisan kot vladar, ki je spoštoval običaje in verovanja prebivalcev dežel, ki jih je osvojil, ter ustvaril uspešno centralizirano državno upravo in vladavino, ki je skrbela za napredek in delovala v korist vseh podložnikov. Med vladanjem pred poldrugim tisočletjem je postal dobro znan tudi po svojih dosežkih na področju človekovih pravic, v politiki in vojaški strategiji ter po vplivu na vzhodne in zahodne civilizacije, imel pa je tudi ključno vlogo v definiranju nacionalne identitete sodobnega Irana. Kje je tu povezava s Trumpom, ve le rabin Persoff, Iranci pa so že povzdignili glas zaradi zlorabe staroperzijskega kralja.