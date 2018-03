Tako kot že prejšnji krog je tudi tega sklenila Olimpija, ki je v sredo gostovala pri košarkarjih Šentjurja. Ti so še na drugi tekmi zapored igrali podaljšek, a v nasprotju z dvobojem z domžalskim Heliosom tokrat parket zapustili sklonjenih glav. Ljubljančani so bili boljši z 89:87 in se z zmago zavihteli na vrh razpredelnice v ligi za prvaka.

Gostujoči trener Zoran Martič je imel po obračunu mešane občutke. Med drugim ga je veselilo, da je kljub odsotnosti treh zunanjih igralcev njegovo moštvo osvojilo novi dve točki, za slabo voljo pa je poskrbela poškodba Domna Lorbka. »Domačini so v dobri formi in čestitati jim moram za dobro igro. Z zadetimi meti iz razdalje so bili vse srečanje na razliki, s katero so ohranjali upanje na zmago. Vseeno menim, da smo na koncu prišli do zaslužene zmage,« je dejal Zoran Martić, ki je imel tokrat nekaj zelo razigranih igralcev, saj jih je kar šest doseglo deset točk ali več. Največ, 18, Roko Badžim, ki je poleg odločilne trojke za zmago Olimpije prispeval še po dva skoka in asistenci ter si prislužil naziv igralca kroga.

Dvajsetletni hrvaški branilec, ki se je zmajem pridružil na začetku sezone iz Šibenika, je v tokratnem izboru ugnal drugouvrščenega košarkarskega veterana Jasmina Hukića. Osemintridesetletni nekdanji član Olimpije je z 20 točkami prispeval pomemben delež k zmagi svoje Ilirije proti Rogaški. Tretje mesto je zasedel najboljši posameznik v vrstah Šentjurja Cory Allen, ki je tekmo končal z 21 točkami sedmimi skoki, sedmimi podajami in statističnim indeksom 30, četrtega Marjan Čakarun (zmaga Primorske proti Šenčurju, 14 točk, 8 skokov, 4 podaje), petega pa Marko Jošilo (zmaga Krke proti Heliosu, 14 točk, sedem skokov, 3 asistence).